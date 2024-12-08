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Баскетбольная "Астана" проиграла московской команде в дерби двух столиц

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Игрок БК "Астана" Вадим Щербак
Игрок БК "Астана" Вадим Щербак: Пресс-служба БК "Астана"

Столичный баскетбольный клуб "Астана" потерпел очередное поражение в рамках матча 18-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского коллектива выступил баскетбольный клуб МБА-МАИ, представляющий Москву. Встреча состоялась в столице России и завершилась победой хозяев паркета с общим счетом 73:49.

Астанчане отстали от соперника в первой четверти на два очка (17:19), крупно уступили во втором отрезке (8:18), всего на один балл остались позади в третьей четверти (13:14) и полностью упустили возможность первой победы в сезоне в заключительной части (11:22).

Напомним, что казахстанский клуб идет на серии из 18 поражений и занимает последнее 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2197755-basketbolnaya-astana-proigrala-moskovskoy-komande-v-derbi-dvuh-stolic/

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