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Женская сборная Казахстана по гандболу сыграет за бронзу чемпионата Азии

Опубликовано:

Казахстанская гандболистка Кристина Радаева
Кристина Радаева. Фото: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

На чемпионате Азии по гандболу среди женских команд прошли полуфинальные матчи. Казахстанки потерпели поражение на этой стадии, передает корреспондент NUR.KZ.

Национальная команда вышла из группы со второго места и встретилась в полуфинале с Японией — сильнейшей сборной из другого квартета.

Матч за выход в финал завершился поражением казахстанок со счетом 23:30. Первый тайм японки выиграли с преимуществом в один мяч (15:14), но после перерыва увеличили отрыв.

В другом полуфинале действующие чемпионки из Южной Кореи одержали победу над Ираном со счетом 33:20. Таким образом, золото турнира оспорят кореянки и японки.

Сборная Казахстана сыграет с Ираном в матче за бронзовые медали. Эта встреча состоится 10 декабря.

Женский чемпионат Азии по гандболу проходит в Нью-Дели — столице Индии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2197752-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-gandbolu-sygraet-za-bronzu-chempionata-azii/

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