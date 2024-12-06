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Казахстанские гандболистки вышли в полуфинал чемпионата Азии

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Казахстанская гандболистка Дана Абильда
Дана Абильда. Фото: David Aliaga/NurPhoto via Getty Images

Женская сборная Казахстана по гандболу стала пробилась в плей-офф чемпионата Азии 2024 года, который проходит в индийском Нью-Дели, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в пятницу национальная команда в третьем туре разгромила Сингапур со счетом 38:7 и завершила групповой этап с четырьмя очками. Итоговая таблица группы А определилась после матча, в котором представительницы Южной Кореи обыграли китаянок (25:14).

После трех туров сборная Казахстана заняла второе место и вышла в полуфинал. В плей-офф команда стартует матчем с японками, которые показали максимальный результат в группе В.

Выше казахстанок в таблице оказались кореянки, в активе которых шесть очков. В полуфинале они встретятся со сборной Ирана, которая стала второй в группе В. Команды, которые завершили борьбу за медали, разыграют места с пятого по восьмое.

Полуфинал между сборными Казахстана и Японии состоится 8 декабря. Матч за бронзу и финал назначены на 10 декабря. Напомним, чемпионат Азии проходит в индийском Нью-Дели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2197299-kazahstanskie-gandbolistki-vyshli-v-polufinal-chempionata-azii/

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