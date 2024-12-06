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Сборная Казахстана одержала разгромную победу на чемпионате Азии

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Казахстанская гандболистка Вероника Хардина
Вероника Хардина. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Женская сборная Казахстана по гандболу одержала разгромную победу над Сингапуром в матче чемпионата Азии 2024 года в индийском Нью-Дели, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницы встретились в рамках третьего тура группы А. Казахстанки выиграли оба тайма и одержали победу с итоговым счетом 38:7.

Благодаря этому успеху национальная команда набрала четыре очка. Столько же баллов у сборной Южной Кореи, которая позднее в третьем туре сыграет с китаянками, в активе которых два очка.

Таким образом, у команды Казахстана высокие шансы на сохранение позиции в топ-2 группы А, что позволит ей выйти в полуфинал. Две слабейшие сборные квартета сыграют за 5-8 места. В их числе точно будет команда Сингапура, которая потерпела три поражения с общим счетом 22:132.

Напомним, в другой группе чемпионата Азии выступают Япония, Индия, Иран и Гонконг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2197161-sbornaya-kazahstana-vyigrala-match-chempionata-azii-so-schetom-38-7/

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