Сборная Казахстана уступила самой титулованной команде на чемпионате Азии

Женская сборная Казахстана по гандболу потерпела первое поражение на чемпионате Азии 2024 года, который проходит в индийском Нью-Дели, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором туре группы А национальная команда встретилась с представительницами Южной Кореи. Казахстанки проиграли оба тайма и потерпели поражение с общим счетом 20:30.

Таким образом, кореянки с максимальными четырьмя очками единолично возглавили таблицу группы. Отметим, что это самая титулованная команда в истории чемпионатов Азии. Представительницы Южной Кореи выиграли 16 из 19 предыдущих турниров, в том числе шесть последних.

В активе казахстанок осталось два очка. Столько же теперь на счету китаянок, которые во втором туре разгромили сборную Сингапура (47:10).

Команда Казахстана завершит выступление на групповой стадии в пятницу, 6 декабря. Соперницами будут представительницы Сингапура, а китаянки в тот же день сыграют с кореянками.

Две сильнейшие команды группы по итогам трех туров выйдут в полуфинал. Другие сборные сыграют за 5-8 места.

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