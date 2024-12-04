Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана уступила самой титулованной команде на чемпионате Азии

Опубликовано:

Казахстанская гандболистка Кристина Радаева
Кристина Радаева: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Женская сборная Казахстана по гандболу потерпела первое поражение на чемпионате Азии 2024 года, который проходит в индийском Нью-Дели, передает корреспондент NUR.KZ.

Во втором туре группы А национальная команда встретилась с представительницами Южной Кореи. Казахстанки проиграли оба тайма и потерпели поражение с общим счетом 20:30.

Таким образом, кореянки с максимальными четырьмя очками единолично возглавили таблицу группы. Отметим, что это самая титулованная команда в истории чемпионатов Азии. Представительницы Южной Кореи выиграли 16 из 19 предыдущих турниров, в том числе шесть последних.

В активе казахстанок осталось два очка. Столько же теперь на счету китаянок, которые во втором туре разгромили сборную Сингапура (47:10).

Команда Казахстана завершит выступление на групповой стадии в пятницу, 6 декабря. Соперницами будут представительницы Сингапура, а китаянки в тот же день сыграют с кореянками.

Две сильнейшие команды группы по итогам трех туров выйдут в полуфинал. Другие сборные сыграют за 5-8 места.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2196234-sbornaya-kazahstana-ustupila-samoy-titulovannoy-komande-na-chempionate-azii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie