Казахстанка завоевала серебро на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Представительница юниорской сборной Казахстана по конькобежному спорту Арина Ильященко стала серебряной медалисткой этапа Кубка мира в Польше, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Арина Ильященко стала обладательницей серебряной медали юниорского этапа Кубка мира по конькобежному спорту в польском городе Томашув-Мазовецком.

Отечественная спортсменка показала второй результат на дистанции 500 метров, преодолев ее за 41.30.

Золотую медаль на этой дистанции завоевала представительница Италии Джорджия Айело. Ее результат - 40.16. Замкнула тройку лучших на медальном пьедестале немецкая конькобежка Марлин Эхселунс, с результатом - 41.37.

Ранее на этапе Кубка мира Ильященко в составе женской команды выиграла бронзовую медаль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.