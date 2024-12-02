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Казахстанка завоевала серебро на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Опубликовано:

Казахстанская конькобежка Арина Ильященко
Казахстанская конькобежка Арина Ильященко. Фото: НОК РК

Представительница юниорской сборной Казахстана по конькобежному спорту Арина Ильященко стала серебряной медалисткой этапа Кубка мира в Польше, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Арина Ильященко стала обладательницей серебряной медали юниорского этапа Кубка мира по конькобежному спорту в польском городе Томашув-Мазовецком.

Отечественная спортсменка показала второй результат на дистанции 500 метров, преодолев ее за 41.30.

Золотую медаль на этой дистанции завоевала представительница Италии Джорджия Айело. Ее результат - 40.16. Замкнула тройку лучших на медальном пьедестале немецкая конькобежка Марлин Эхселунс, с результатом - 41.37.

Ранее на этапе Кубка мира Ильященко в составе женской команды выиграла бронзовую медаль. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2195234-kazahstanka-zavoevala-serebro-na-etape-kubka-mira-po-konkobezhnomu-sportu/

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