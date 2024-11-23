Казахстанская конькобежка стала третьей в забеге на этапе Кубка мира

Лидер сборной Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова вошла в топ-3 в забеге второго по силе дивизиона на этапе Кубка мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Стартовый этап сезона проходит в японском Нагано. В субботу Морозова стала третьей на дистанции 3000 метров в дивизионе В.

Казахстанка показала время 4 минуты 10,36 секунды. Она уступила только итальянке Франческе Лоллобриджиде и бельгийке Сандрин Тас.

Кроме того, Морозова выступила на дистанции 1000 метров в сильнейшем дивизионе и заняла 11-е место. Еще одна казахстанка Кристина Силаева в этом забеге показала 20-й результат.

Личный рекорд на аналогичной дистанции в субботу установила другая представительница республики Дарья Важенина. С результатом 1 минута 17,96 секунда она заняла восьмое место в дивизионе В.

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