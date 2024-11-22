Две казахстанские конькобежки одержали победы на первом этапе Кубка мира

Казахстанские конькобежки Кристина Силаева и Надежда Морозова одержали победы на стартовом этапе Кубка мира сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования в японском Нагано начались в пятницу. Представители Казахстана выступали только в дивизионе В — втором по силе.

Силаева одержала победу на дистанции 500 метров, которую преодолела за 38,53 секунды. Морозова стала лучшей во втором дивизионе на дистанции 1500 метров, показав время 1 минута 57,40 секунды. Обе казахстанки получили по 28 очков в зачет Кубка мира.

В мужской национальной команде лучший результат в пятницу показал Евгений Кошкин. Он занял четвертое место на дистанции 500 метров в дивизионе В.

Этап в Нагано продлится до 24 ноября. Напомним, ранее прошел чемпионат четырех континентов по конькобежному спорту, где казахстанцы выиграли три медали, в том числе одно золото.

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