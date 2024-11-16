"Астана" уступила лидеру Единой лиги ВТБ в дерби столиц Казахстана и России

Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" потерпел очередное поражение в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и продлил неудачную серию, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником астанинской команды в рамках гостевой встречи выступил московский БК ЦСКА из Москвы. Встреча завершилась победой москвичей со счетом 110:50.

Отечественный коллектив уступил в каждой четверти (26:14, 32:11, 20:13, 32:12).

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, команда набрала 27 очков в 14 матчах, разница забитых и пропущенных очков у команды составляет +257.

"Астана" идет последней. Команда проиграла все матчи со старта текущего сезона и идет на крупной серии из 14 неудач. В активе команды 15 очков.

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