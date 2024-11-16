Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Астана" уступила лидеру Единой лиги ВТБ в дерби столиц Казахстана и России

Опубликовано:

Игрок БК "Астана" Вадим Щербак
Игрок БК "Астана" Вадим Щербак: Пресс-служба БК "Астана"

Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" потерпел очередное поражение в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и продлил неудачную серию, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником астанинской команды в рамках гостевой встречи выступил московский БК ЦСКА из Москвы. Встреча завершилась победой москвичей со счетом 110:50.

Отечественный коллектив уступил в каждой четверти (26:14, 32:11, 20:13, 32:12).

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, команда набрала 27 очков в 14 матчах, разница забитых и пропущенных очков у команды составляет +257.

"Астана" идет последней. Команда проиграла все матчи со старта текущего сезона и идет на крупной серии из 14 неудач. В активе команды 15 очков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2188401-astana-ustupila-lideru-edinoy-ligi-vtb-v-derbi-stolic-kazahstana-i-rossii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie