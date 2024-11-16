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Казахстанский конькобежец вошел в топ-5 на чемпионате четырех континентов

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Казахстанский конькобежец Евгений Кошкин
Евгений Кошкин. Фото: Lintao Zhang/International Skating Union via Getty Images

Сборная Казахстана осталась без медалей во второй день чемпионата четырех континентов по конькобежному спорту 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ

Соревнования, в которых могут участвовать представители стран за пределами Европы, проходят в японском Хатинохе.

В субботу лучшего результата среди казахстанцев добился Евгений Кошкин, который занял пятое место на дистанции 500 метров. Спортсмен показал время 35,10 секунды. До третьей позиции ему не хватило 0,28 секунды.

Победу в этой дисциплине одержал американец Джордан Штольц. Еще один казахстанец Алтай Жардембекулы занял девятое место.

На аналогичной дистанции у женщин Кристина Силаева замкнула восьмерку сильнейших. Другие казахстанки Инесса Шумекова и Маргарита Галиева заняли 15-ю и 17-ю позиции соответственно. Чемпионкой стала американка Эрин Джексон.

На дистанции 3000 метров у женщин Надежда Морозова замкнула топ-10. Золото выиграла японка Момока Хорикава.

У мужчин на дистанции 5000 метров казахстанцы Багдаулет Сагатов, Вадим Якубовский и Виталий Щиголев заняли места с 12-го по 14-е. Победу с рекордом катка одержал канадец Грэм Фиш.

Таким образом, после двух соревновательных дней в активе сборной Казахстана остается одна медаль — бронза в женском командном спринте. Чемпионат четырех континентов завершится 17 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2188313-kazahstanskiy-konkobezhec-voshel-v-top-5-na-chempionate-chetyreh-kontinentov/

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