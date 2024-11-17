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Популярная баскетболистка снялась в бикини для журнала

Опубликовано:

Кэмерон Бринк
Кэмерон Бринк. Фото: instagram.com/cameronbrink22

Игрок женской национальной баскетбольной ассоциации Кэмерон Бринк показала фигуру в бикини для журнала Sports Illustrated Swimsuit, передает NUR.KZ.

Спортсменка поделилась кадрами в своем профиле в Instagram.

Кэмерон позировала перед фотографом на фоне моря в белом раздельном купальнике, состоящем из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера с треугольными чашками.

Баскетболистка похвасталась рельефным прессом.

"Добро пожаловать в команду Sports Illustrated", "Красота просто на другом уровне - никогда не видел такой девушки", "Аж ноги подкосились", "Стоит купить новый выпуск", - писали поклонники спортсменки.

По информации сайта NBC Olympics, Кэмерон Бринк родилась 31 декабря 2001 года в Нью-Джерси. В настоящее время живет в Орегоне, также известно, что три года она жила в Амстердаме.

Бринк выходец из баскетбольной семьи - ее родители и крестный отец играли в баксетбол.

В детстве девушка не хотела играть в баскетбол - ее привлекало искусство, однако семья пошла на хитрость, чтобы отправить дочь в баскетбольный лагерь.

Рост спортсменки составляет 193 см.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2187683-populyarnaya-basketbolistka-snyalas-v-bikini-dlya-zhurnala/

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