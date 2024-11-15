Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский фигурист выиграл серебро на международном турнире

Опубликовано:

Казахстанский фигурист Никита Кривошеев
Никита Кривошеев. Фото: Jurij Kodrun/International Skating Union via Getty Images

Казахстанец Никита Кривошеев стал чемпионом турнира серии Челленджер, который проходит в Таллине, в мужском одиночном катании среди юниоров, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг на соревнованиях в столице Эстонии фигуристы представляли произвольные программы.

Кривошеев за свое выступление получил 115,32 балла. Как и в короткой программе, он показал второй результат.

Общая сумма в 176,14 балла позволила 18-летнему казахстанцу стать вице-чемпионом турнира. Он уступил только швейцарцу Эну Вейлеру (189,50). Тройку призеров замкнул швед Хуго Бостедт (172,35).

Кроме того, в четверг начали выступление юниорки-одиночницы. Казахстанка Сафия Абаева за короткую программу набрала 44,14 балла и заняла промежуточное 16-е место.

Напомним, в женском одиночном катании среди взрослых спортсменок представительница республики Софья Самоделкина выиграла в Таллине серебряную медаль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2187626-kazahstanskiy-figurist-vyigral-serebro-na-mezhdunarodnom-turnire/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie