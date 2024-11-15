Казахстанский фигурист выиграл серебро на международном турнире

Казахстанец Никита Кривошеев стал чемпионом турнира серии Челленджер, который проходит в Таллине, в мужском одиночном катании среди юниоров, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг на соревнованиях в столице Эстонии фигуристы представляли произвольные программы.

Кривошеев за свое выступление получил 115,32 балла. Как и в короткой программе, он показал второй результат.

Общая сумма в 176,14 балла позволила 18-летнему казахстанцу стать вице-чемпионом турнира. Он уступил только швейцарцу Эну Вейлеру (189,50). Тройку призеров замкнул швед Хуго Бостедт (172,35).

Кроме того, в четверг начали выступление юниорки-одиночницы. Казахстанка Сафия Абаева за короткую программу набрала 44,14 балла и заняла промежуточное 16-е место.

Напомним, в женском одиночном катании среди взрослых спортсменок представительница республики Софья Самоделкина выиграла в Таллине серебряную медаль.

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