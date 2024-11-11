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Казахстан занял второе место в медальном зачете чемпионата мира по самбо

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чемпионат мира по самбо
чемпионат мира по самбо. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

В Астане завершился чемпионат мира по спортивному, боевому самбо и самбо среди слепых, на котором сборная Казахстана выиграла 17 медалей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта РК.

В заключительный день казахстанские спортсмены завоевали: одно золото (Нурила Асанкызы (боевое самбо, +80 кг); три серебра (Талгат Жиентаев (боевое самбо, +98 кг), Бакытжан Дуйсембеков (боевое самбо, 79 кг), Серикбай Негмет (спортивное самбо, 71 кг); две бронзы (Кымбат Ахмет (боевое самбо, 50 кг), Аскар Каиров (категория для слепых, 98 кг)

По общему итоговому медальному зачёту сборная Казахстана заняла 2-е место.

  • 1-е место - Нейтральная страна (FIAS-1) - 16 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых
  • 2-е место - Казахстан - 3 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых
  • 3-е место - Нейтральная страна (FIAS-2) - 3 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых

Ранее казахстанские спортсмены достигали такого результата в общем зачёте в 2014 году на чемпионате мира в Японии.

Отметим, в этом чемпионате мира приняли участие 470 спортсменов из 80 стран, и 46 стран отметились завоеванными медалями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2185646-kazahstan-zanyal-vtoroe-mesto-v-medalnom-zachete-chempionata-mira-po-sambo/

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