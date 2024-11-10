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Казахстанские шахматисты стали призерами чемпионата мира

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чемпионат мира по шахматам среди юниоров
чемпионат мира по шахматам среди юниоров. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

Представители юниорской сборной Казахстана по шахматам завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира в Бразилии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат РК.

Мировое первенство проходило c 29 октября по 9 ноября в бразильском городе Флорианополис среди юниоров в категории U14 - U18

Казахстанские шахматисты пополнили копилку тремя серебряными и одной бронзовой медалями и улучшили тем самым прошлогодние показатели. Второе место в категории до 14 лет получил IM Эдгар Мамедов, в категории до 18 лет среди девушек - WIM Амина Кайрбекова, серебряным призером до 18 лет стал IM Алдияр Ансат, и бронзовым призером до 14 лет IM Сауат Нургалиев.

Отметим, в юниорском чемпионате мира приняли участие более 500 юных шахматистов из 63 стран, включая 1 гроссмейстера (GM), 1 гроссмейстера среди женщин (WGM), 22 международных мастеров (IM) и 4 международных мастеров среди женщин (WIM).

Казахстан на турнире представляли 20 шахматистов под руководством старшего тренера детско-юношеских сборных гроссмейстера Антона Филиппова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2185449-kazahstanskie-shahmatisty-stali-prizerami-chempionata-mira/

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