Казахстан вышел на третье место в командном зачете после второго дня чемпионата мира по самбо в Астане

Сборная Казахстана выиграла две золотые медали по итогам двух дней чемпионата мира по самбо, который проходит в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир в столице стартовал 8 ноября. В каждый из двух прошедших дней казахстанцы по разу поднимались на верхнюю ступень пьедестала.

В спортивном самбо в весовой категории свыше 98 килограммов чемпионом стал Темирлан Колбай, который в финале победил Пуревдоржа Дамдинчурена из Монголии.

В дивизионе до 64 килограммов золото взял Есентай Имаханов. В решающей схватке он оказался сильнее узбекистанца Сардора Олимжонова.

По итогам двух дней в активе сборной Казахстана две золотые, две серебряные и восемь бронзовых медалей. С этим показателем в общем зачете представители республики идут третьими, уступая только Узбекистану (2-5-1) и команде FIAS-1 (9-5-3), за которую выступают в нейтральном статусе россияне.

Розыгрыш медалей на чемпионате мира по самбо в Астане завершится 10 ноября.

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