Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала призером Гран-при в Шымкенте

Второй этап Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) завершился в Шымкенте. Казахстана Бибисара Асаубаева поднялась на пьедестал, передает корреспондент NUR.KZ.

Финальный тур соревнований прошел в пятницу. Асаубаева сыграла вничью с представительницей Монголии Монгонтуул Батхуягийн. В итоге казахстанка набрала пять очков и заняла третье место в общем зачете.

Победу на турнире в Шымкенте одержала россиянка Александра Горячкина, в активе которой семь баллов. Серебро выиграла китаянка Тань Чжунъи, набравшая шесть с половиной очков.

После двух этапов Гран-при в общем зачете лидирует Асаубаева. На прошлых соревнованиях в Тбилиси она заняла второе место.

Следующий этап международной серии пройдет в Монако с 17 по 28 февраля 2025 года. Ожидается, что казахстанка также примет в нем участие.

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