Казахстанский борец Ержет Жарлыкасын возглавил мировой рейтинг

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Ержет Жарлыкасын возглавил мировой рейтинг в весовой категории до 63 килограммов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Объединенного мира борьбы (UWW).

Ержет Жарлыкасын после успешного выступления на чемпионате мира, который проходил в албанской столице Тиране в неолимпийских весовых категориях, набрал 47 000 очков и занял первое место в рейтинге до 63 килограммов среди представителей греко-римского стиля.

На второй позиции расположился Нихат Маммадали из Азербайджана, который на минувшем мировом первенстве стал чемпионом, одолев в финале казахстанца. В активе азербайджанского "классика" 45 000 баллов.

Замкнул тройку лидеров армянский спортсмен Карен Асланян, у которого 31 000 очков.

рейтинг греко-римской борьбы в весовой категории до 63 килограммов. Фото: сайт Объединенного мира борьбы

Напомним, чемпионат мира по видам борьбы 2024 года, который прошел в албанской Тиране, стал самым успешным для Казахстана в XXI веке.

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