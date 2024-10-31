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Казахстанский борец вел со счетом 9:0, но разгромно уступил на чемпионате мира

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Казахстанский борец Даулет Ергеш
Даулет Ергеш. Фото: United World Wrestling

Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Даулет Ергеш не смог пробиться в схватку за бронзу на чемпионате мира в Тиране, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступал в весовой категории до 70 килограммов. В среду он проиграл в четвертьфинале, но попал в утешительный раунд благодаря тому, что его обидчик дошел до финала.

В четверг Ергеш боролся за путевку в поединок за бронзу с японцем Котой Такахаси. Казахстанец выиграл первый раунд со счетом 9:0, однако разгромно уступил во втором. Итоговый счет — 21:10 в пользу Такахаси, который в финальной сессии поспорит за бронзу.

Ергеш остался без медали и завершил выступление на чемпионате мира в неолимпийских весовых категориях. Другому казахстанцу Нуркоже Кайпанову позднее в четверг предстоит побороться в финале. Это последний соревновательный день турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2181443-kazahstanskiy-borec-vel-so-schetom-9-0-no-razgromno-ustupil-na-chempionate-mira/

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