Казахстанский борец вел со счетом 9:0, но разгромно уступил на чемпионате мира

Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Даулет Ергеш не смог пробиться в схватку за бронзу на чемпионате мира в Тиране, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступал в весовой категории до 70 килограммов. В среду он проиграл в четвертьфинале, но попал в утешительный раунд благодаря тому, что его обидчик дошел до финала.

В четверг Ергеш боролся за путевку в поединок за бронзу с японцем Котой Такахаси. Казахстанец выиграл первый раунд со счетом 9:0, однако разгромно уступил во втором. Итоговый счет — 21:10 в пользу Такахаси, который в финальной сессии поспорит за бронзу.

Ергеш остался без медали и завершил выступление на чемпионате мира в неолимпийских весовых категориях. Другому казахстанцу Нуркоже Кайпанову позднее в четверг предстоит побороться в финале. Это последний соревновательный день турнира.

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