Казахстанский борец уступил в схватке за бронзу чемпионата мира

Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Алан Оралбек остановился в шаге от медали молодежного чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Днем ранее на турнире в Тиране спортсмен дошел до полуфинала весовой категории до 57 килограммов, где потерпел поражение. В воскресенье Оралбек встретился в схватке за бронзу с россиянином Юнусом Явбатыровым, который победил в утешительном раунде.

Медальное противостояние завершилось поражением казахстанца со счетом 2:6. Таким образом, Оралбек занял пятое место на чемпионате мира.

В итоге сборная Казахстана завершит турнир с одной медалью. Ее обладателем станет Ризабек Айтмухан, которому предстоит выступить в финале весовой категории до 97 килограммов.

Напомним, в молодежном чемпионате мира участвую борцы в возрасте до 23 лет.

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