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Узбекистанские фигуристы сенсационно стали призерами этапа Гран-при

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Узбекистанская фигуристка Екатерина Гейниш
Екатерина Гейниш. Фото: GEOFF ROBINS/AFP via Getty Images

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, представляющие Узбекистан, выиграли серебро второго этапа Гран-при ISU в Канаде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены выступают в парном катании. На соревнованиях в Галифаксе в этой дисциплине они в короткой программе показали четвертый результат, набрав 63,53 балла.

В произвольной программе Гейниш и Чигирев оказались лучшими и получили оценку 126,12 балла. С общей суммой 189,65 балла они заняли второе место, уступив только канадке Деанне Стеллато-Дудек и Максиму Дешаму (197,33) — действующим чемпионам мира.

Бронзу этапа в Канаде среди спортивных пар выиграли австралийцы Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур (186,14).

Гейниш и Чигирева катаются вместе с 2022 года. С нового сезона бывшие россияне представляют Узбекистан.

Также на этапе в Канаде уже завершились соревнования в женском одиночном катании. Весь пьедестал заняли японки: Каори Сакамото (201,21), Рино Мацуке (192,16) и Хана Ёсида (191,37).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2179178-uzbekistanskie-figuristy-sensacionno-stali-prizerami-etapa-gran-pri/

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