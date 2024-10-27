Узбекистанские фигуристы сенсационно стали призерами этапа Гран-при

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, представляющие Узбекистан, выиграли серебро второго этапа Гран-при ISU в Канаде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены выступают в парном катании. На соревнованиях в Галифаксе в этой дисциплине они в короткой программе показали четвертый результат, набрав 63,53 балла.

В произвольной программе Гейниш и Чигирев оказались лучшими и получили оценку 126,12 балла. С общей суммой 189,65 балла они заняли второе место, уступив только канадке Деанне Стеллато-Дудек и Максиму Дешаму (197,33) — действующим чемпионам мира.

Бронзу этапа в Канаде среди спортивных пар выиграли австралийцы Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур (186,14).

Гейниш и Чигирева катаются вместе с 2022 года. С нового сезона бывшие россияне представляют Узбекистан.

Также на этапе в Канаде уже завершились соревнования в женском одиночном катании. Весь пьедестал заняли японки: Каори Сакамото (201,21), Рино Мацуке (192,16) и Хана Ёсида (191,37).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.