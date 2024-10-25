Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Три представительницы Казахстана получили шанс на бронзу чемпионата мира по борьбе

Опубликовано:

Казахстанская борец Анастасия Панасович
Анастасия Панасович. Фото: United World Wrestling

В четверг на молодежном чемпионате мира начались соревнования в пяти весовых категориях женской борьбы. Три казахстанки сохранили шансы на медали, передает корреспондент NUR.KZ

Представительницы республики не смогли дойти до полуфиналов турнира в Тиране. Однако трое казахстанок пробились в утешительный раунд благодаря тому, что их обидчицы пробились в финалы.

Зейнеп Баянова (до 53 кг) в четвертьфинале проиграла японке Ю Сакамото. В утешительной схватке казахстанка встретится со шведкой Эллен Остман и в случае победы оспорит бронзу с монголкой Отгонтуей Чинболд.

Тыныс Дубек (до 62 кг) уступила на стадии квалификации американке Мэйси Килти. В утешительном раунде казахстанка встретится с нигерийкой Эстер Колаволе. Для попадания в схватку за бронзу Дубек потребуется победить не только африканку, но и еще одну соперницу.

Анастасия Панасович (до 72 кг) уступила в 1/8 финала американке Кайли Рене Велкер. Для борьбы за бронзу с украинкой Анастасией Алпеевой казахстанке необходимо в утешительном раунде победить турчанку Хатиченур Сари.

Еще две представительницы Казахстана в четверг лишились шансов на медали. Шугыла Омирбек (до 57 кг) не смогла преодолеть квалификацию, а Гульдана Осербай выбыла в 1/8 финала.

Напомним, также в четверг две казахстанки боролись в схватках за бронзу, но уступили.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2178743-tri-predstavitelnicy-kazahstana-poluchili-shans-na-bronzu-chempionata-mira-po-borbe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie