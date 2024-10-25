Три представительницы Казахстана получили шанс на бронзу чемпионата мира по борьбе

В четверг на молодежном чемпионате мира начались соревнования в пяти весовых категориях женской борьбы. Три казахстанки сохранили шансы на медали, передает корреспондент NUR.KZ

Представительницы республики не смогли дойти до полуфиналов турнира в Тиране. Однако трое казахстанок пробились в утешительный раунд благодаря тому, что их обидчицы пробились в финалы.

Зейнеп Баянова (до 53 кг) в четвертьфинале проиграла японке Ю Сакамото. В утешительной схватке казахстанка встретится со шведкой Эллен Остман и в случае победы оспорит бронзу с монголкой Отгонтуей Чинболд.

Тыныс Дубек (до 62 кг) уступила на стадии квалификации американке Мэйси Килти. В утешительном раунде казахстанка встретится с нигерийкой Эстер Колаволе. Для попадания в схватку за бронзу Дубек потребуется победить не только африканку, но и еще одну соперницу.

Анастасия Панасович (до 72 кг) уступила в 1/8 финала американке Кайли Рене Велкер. Для борьбы за бронзу с украинкой Анастасией Алпеевой казахстанке необходимо в утешительном раунде победить турчанку Хатиченур Сари.

Еще две представительницы Казахстана в четверг лишились шансов на медали. Шугыла Омирбек (до 57 кг) не смогла преодолеть квалификацию, а Гульдана Осербай выбыла в 1/8 финала.

Напомним, также в четверг две казахстанки боролись в схватках за бронзу, но уступили.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.