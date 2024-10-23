Две казахстанки получили шанс на бронзу чемпионата мира по борьбе

В среду в албанской Тиране продолжился молодежный чемпионат мира по видам борьбы. Выступление начали женщины, среди которых две казахстанки получили шанс на бронзу, передает корреспондент NUR.KZ

В борьбу в среду вступили представительницы пяти весовых категорий женского вольного стиля.

Из казахстанок шанс на медаль сохранили Лаура Ганикызы (до 50 кг) и Алина Ертостик (до 76 кг). Они получили путевки в утешительный раунд благодаря тому, что их обидчицы дошли до финала.

Ганикызы в 1/8 финала победила турчанку Зехру Демирхан, а в следующем раунде уступила американке Сэйдж Мортимер. Ертостик в 1/8 финала потерпела поражение от представительницы США Елены Макоед.

В четверг, 24 октября, казахстанки выступят в утешительном раунде. Если они победят в следующих схватках, то получат возможность побороться за бронзу с проигравшими в полуфиналах.

Еще трое казахстанок во вторник начали выступления, но потеряли шансы на медали. Бейбит Сейдуали (до 68 кг) проиграла в 1/8 финала, Айнура Ашимова (до 55 кг) и Гульдана Бекеш (до 59 кг) потерпели поражения в квалификационном раунде.

Напомним, также в среду сборная Казахстана по греко-римской борьбе завершила выступление на молодежном чемпионате мира, не завоевав ни одной медали.

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