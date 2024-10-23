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Казахстан остался без медалей в греко-римской борьбе на чемпионате мира

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Баглан Куаныш
Баглан Куаныш. Фото: сайт Объединенного мира борьбы

Сборная Казахстана по греко-римской борьбе завершила свое выступление на молодежном чемпионате мира в албанском Тиране без завоеванных медалей, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Последним от казахстанской сборной на ковер мирового первенства вышел Баглан Куаныш. Спортсмен имел шансы взять бронзовую медаль в весовой категории до 87 килограммов. 

Однако в первой схватке утешительного раунда он потерпел поражение от турецкого борца греко-римского стиля Самета Ялдырана. Итоговый счет поединка - 2:3 в пользу соперника.

Таким образом, все отечественные "классики" завершили молодежный чемпионат мира без наград. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2177934-kazahstan-ostalsya-bez-medaley-v-greko-rimskoy-borbe-na-chempionate-mira/

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