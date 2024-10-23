Казахстан остался без медалей в греко-римской борьбе на чемпионате мира

Сборная Казахстана по греко-римской борьбе завершила свое выступление на молодежном чемпионате мира в албанском Тиране без завоеванных медалей, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Последним от казахстанской сборной на ковер мирового первенства вышел Баглан Куаныш. Спортсмен имел шансы взять бронзовую медаль в весовой категории до 87 килограммов.

Однако в первой схватке утешительного раунда он потерпел поражение от турецкого борца греко-римского стиля Самета Ялдырана. Итоговый счет поединка - 2:3 в пользу соперника.

Таким образом, все отечественные "классики" завершили молодежный чемпионат мира без наград.

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