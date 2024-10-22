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Казахстанский борец получил шанс на бронзу молодежного чемпионата мира

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Казахстанский борец Баглан Куаныш
Баглан Куаныш. Фото: United World Wrestling

Во вторник в албанской Тиране продолжился молодежный чемпионат мира по видам борьбы. По итогам дня шанс на медаль сохранил один казахстанец, передает корреспондент NUR.KZ

В борьбу во вторник вступили представители пяти весовых категорий греко-римского стиля.

Из казахстанцев шанс на медаль сохранил Баглан Куаныш (до 87 кг). Он начал выступление в квалификации и проиграл нидерландцу Марселю Стеркенбургу. Впоследствии обидчик Куаныша дошел до финала, благодаря чему казахстанец получил путевку в утешительный раунд.

Спортсмен начнет борьбу за бронзу схваткой с Саметом Ялдыраном. Если Куаныш победит турка, а затем грузина Ачико Болквадзе, то оспорит медаль с иранцем Ясином Али Язди. Утешительные и финальные схватки в этой категории пройдут 23 октября.

Еще четверо казахстанцев во вторник начали выступления, но потеряли шансы на медали. До четвертьфинала дошел Ербол Камалиев (до 55 кг), в 1/8 финала выбыли Нурсултан Базарбаев (до 63 кг) и Асылбек Абдикалык (до 130 кг), в квалификационном раунде уступил Темирлан Каратай (до 77 кг).

Напомним, также во вторник Бейбит Корганов потерпел поражение в утешительном раунде и не смог побороться за бронзу.

В молодежном чемпионате мира по борьбе участвуют спортсмены в возрасте до 23 лет. Розыгрыш медалей продлится до 27 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2177525-kazahstanskiy-borec-poluchil-shans-na-bronzu-molodezhnogo-chempionata-mira/

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