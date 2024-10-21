Один из пяти казахстанских борцов сохранил шанс на медаль по итогам первого дня чемпионата мира

В понедельник в албанской Тиране стартовал молодежный чемпионат мира по видам борьбы. В четырех из пяти дисциплин казахстанцы лишились шансов на медали, передает корреспондент NUR.KZ.

Программу соревнований открыли представители греко-римского стиля. В понедельник прошли схватки в пяти весовых категориях, по итогам которых определились финалисты и потенциальные участники поединков за бронзу.

Из казахстанцев шанс на медаль сохранил Бейбит Корганов (до 97 кг). Он начал выступление в 1/8 финала и проиграл армянину Айку Хлояну. Впоследствии обидчик Корганова дошел до финала, благодаря чему казахстанец получил путевку в утешительный раунд.

Спортсмен начнет борьбу за бронзу схваткой с немцем Антоном Вивегом. Если Корганов одержит победу в этом и еще одном противостоянии, то оспорит медаль с россиянином Магомедом Муртазалиевым, который выступает в нейтральном статусе. Утешительные и финальные схватки в этой категории пройдут 22 октября.

Еще четверо казахстанцев в понедельник потеряли шансы на медали. До четвертьфинала дошел Досжан Отепкалиев (до 60 кг), в 1/8 финала выбыли Динмухамед Кошкар (до 67 кг), Мерей Маулитканов (до 72 кг), в квалификационном раунде уступил Альмир Толебаев (до 82 кг).

В молодежном чемпионате мира по борьбе участвуют спортсмены в возрасте до 23 лет. Розыгрыш медалей продлится до 27 октября.

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