Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира в Албании

Опубликовано:

Мейржан Шермаханбет
Мейржан Шермаханбет. Фото: Турар Казангапов

Тренерский штаб сборной Казахстана по греко-римской борьбе назвал состав спортсменов, которые примут участие в мировом первенстве в Тиране (Албания), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Предстоящий чемпионат мира по видам борьбы пройдет в неолимпийских весовых категориях.

Нашу страну на мировом турнире представят следующие борцы:

  • До 55 кг: Исхар Курбаев
  • До 63 кг: Ержет Жарылкасын
  • До 72 кг: Мейржан Шермаханбет
  • До 82 кг: Евгений Поливадов

Добавим, что мировое первенство пройдет с 28 по 31 октября. 

Ранее, стал известен состав борцов и на молодежный чемпионат мира, который также пройдет в Албании, но на неделю раньше, с 21 по 27 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2173972-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-na-chempionat-mira-v-albanii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie