Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира в Албании

Тренерский штаб сборной Казахстана по греко-римской борьбе назвал состав спортсменов, которые примут участие в мировом первенстве в Тиране (Албания), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Предстоящий чемпионат мира по видам борьбы пройдет в неолимпийских весовых категориях.

Нашу страну на мировом турнире представят следующие борцы:

До 55 кг: Исхар Курбаев

До 63 кг: Ержет Жарылкасын

До 72 кг: Мейржан Шермаханбет

До 82 кг: Евгений Поливадов

Добавим, что мировое первенство пройдет с 28 по 31 октября.

Ранее, стал известен состав борцов и на молодежный чемпионат мира, который также пройдет в Албании, но на неделю раньше, с 21 по 27 октября.

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