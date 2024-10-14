Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира в Албании

Тренерский штаб сборной Казахстана по греко-римской борьбе назвал состав спортсменов, которые примут участие в мировом первенстве в Тиране (Албания), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Предстоящий чемпионат мира по видам борьбы пройдет в неолимпийских весовых категориях.
Нашу страну на мировом турнире представят следующие борцы:
- До 55 кг: Исхар Курбаев
- До 63 кг: Ержет Жарылкасын
- До 72 кг: Мейржан Шермаханбет
- До 82 кг: Евгений Поливадов
Добавим, что мировое первенство пройдет с 28 по 31 октября.
Ранее, стал известен состав борцов и на молодежный чемпионат мира, который также пройдет в Албании, но на неделю раньше, с 21 по 27 октября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2173972-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-na-chempionat-mira-v-albanii/
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