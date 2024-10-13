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Казахстанская дзюдоистка выиграла бронзу в заключительный день Grand Slam в ОАЭ

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Казахстанская дзюдоистка Назгуль Маратова
Казахстанская дзюдоистка Назгуль Маратова. Фото: IJF

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Назгуль Маратова завоевала бронзовую медаль турнира серии Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 килограммов. 

В схватке за третье место она оказалась сильнее российской дзюдоистки Анастасии Холодилиной, которая получила три предупреждения походу поединка.

Отметим, что в этой весовой категории за медаль бронзового отлива боролась еще одна казахстанка Карина Такиева. Однако в своей схватке она уступила представительнице Хорватии Хелене Вукович.

Сборная Казахстана на этом Grand Slam завоевала три бронзовые медали. В первый соревновательный день в поединках за третье место одержали победы Абиба Абужакынова и Даурен Суюкенов.  

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2173669-kazahstanskaya-dzyudoistka-vyigrala-bronzu-v-zaklyuchitelnyy-den-grand-slam-v-oae/

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