Казахстанская дзюдоистка выиграла бронзу в заключительный день Grand Slam в ОАЭ

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Назгуль Маратова завоевала бронзовую медаль турнира серии Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 килограммов.

В схватке за третье место она оказалась сильнее российской дзюдоистки Анастасии Холодилиной, которая получила три предупреждения походу поединка.

Отметим, что в этой весовой категории за медаль бронзового отлива боролась еще одна казахстанка Карина Такиева. Однако в своей схватке она уступила представительнице Хорватии Хелене Вукович.

Сборная Казахстана на этом Grand Slam завоевала три бронзовые медали. В первый соревновательный день в поединках за третье место одержали победы Абиба Абужакынова и Даурен Суюкенов.

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