Две казахстанские дзюдоистки поборются за бронзовые медали Grand Slam в ОАЭ

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит заключительный день соревнований по дзюдо серии "Большого шлема". Сразу две представительницы национальной сборной Казахстана пробились в поединки за бронзу, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Две казахстанские дзюдоистки Карина Такиева и Назгуль Маратова дошли финального блока турнира серии Grand Slam в ОАЭ.

Обе спортсменки поборются за бронзовые медали в весовой категории свыше 78 килограммов.

Такиева выйдет на татами против представительницы Хорватии Хелены Вукович. Соперницей Назгуль Маратовой будет россиянка Анастасия Холодилина.

Финальный блок стартует ориентировочно после 18:00 по казахстанскому времени.

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