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Две казахстанские дзюдоистки поборются за бронзовые медали Grand Slam в ОАЭ

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Казахстанская дзюдоистка Карина Такиева
Казахстанская дзюдоистка Карина Такиева. Фото: International judo federation (IJF)

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит заключительный день соревнований по дзюдо серии "Большого шлема". Сразу две представительницы национальной сборной Казахстана пробились в поединки за бронзу, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Две казахстанские дзюдоистки Карина Такиева и Назгуль Маратова дошли финального блока турнира серии Grand Slam в ОАЭ.

Обе спортсменки поборются за бронзовые медали в весовой категории свыше 78 килограммов.

Такиева выйдет на татами против представительницы Хорватии Хелены Вукович. Соперницей Назгуль Маратовой будет россиянка Анастасия Холодилина.

Финальный блок стартует ориентировочно после 18:00 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2173659-dve-kazahstanskie-dzyudoistki-poboryutsya-za-bronzovye-medali-grand-slam-v-oae/

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