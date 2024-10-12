Баскетбольная "Астана" уступила в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" потерпел домашнее поражение от "МБА" (Москва, Россия) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на домашнем паркете столичной команды на велотреке "Сарыарка" и завершилась со счетом - 63:76 в пользу гостей.

В первых двух четвертях между командами была минимальная разница и наблюдалась равная борьба. Третий отрезок остался за подопечными Фотиоса Такианоса.

Интрига решилась в заключительном периоде, в котором московские баскетболисты ушли в отрыв на 10 очков. Это преимущество помогло в итоге "МБА" выиграть матч.

Следующий матч БК "Астана" проведет на выезде против казанского "Уникса" 15 октября. Начало встречи - 21:00 по времени Казахстана.

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