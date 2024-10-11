Казахстанский дзюдоист победил соотечественника и завоевал бронзу Grand Slam в ОАЭ

Представители сборной Казахстана по дзюдо Магжан Шамшадин и Даурен Суюкенов провели схватку за бронзовую медаль Grand Slam в Абу-Даби в весе до 60 килограммов, передает корреспондент NUR.KZ.
В казахстанском дерби за третье место сильнее оказался Суюкенов, который оформил иппон (досрочную победу) за 2,5 минуты и стал бронзовым призером соревнований в столице ОАЭ. Проигравший своему оппоненту Магжан Шамшадин занял итоговое пятое место.
Чемпионом в этой весовой категории стал россиянин Изнаур Сааев, выступающий под нейтральным флагом.
Таким образом, сборная Казахстана завоевала в первый соревновательный день две бронзовые медали. Ранее копилку отечественной команды пополнила Абиба Абужакынова, которая выиграла поединок за третье место в весе до 48 килограммов.
Этап Grand Slam в ОАЭ продлится до 13 октября включительно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2173291-kazahstanskiy-dzyudoist-pobedil-sootechestvennika-i-zavoeval-bronzu-grand-slam-v-oae/
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