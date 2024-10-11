Казахстанский фигурист с рекордом вошел в топ-10 на этапе юниорского Гран-при

Представитель сборной Казахстана по фигурному катанию Артур Смагулов занял десятое место на этапе юниорской международной серии Гран-при, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу на соревнованиях в китайском Уси одиночники представили произвольные программы.

Смагулов во время проката один раз упал в итоге набрал 110,91 балла. Общая сумма (173,32) позволила ему занять десятую позицию.

Итоговая оценка и баллы в произвольной программе стали личными рекордами 17-летнего казахстанца. Ранее он показал лучший результат в карьере и в короткой программе.

Победу на этапе Гран-при в Уси одержал японец Рио Наката (233,53). Серебро выиграл китаец Тонги Тян (207,95), бронзу — новозеландец Янхао Ли (206,45).

Также в пятницу в борьбу вступили девушки-одиночницы. Казахстанка София Фарафонова за короткую программу получила 43,00 балла и заняла 17-е место. Промежуточным лидером стала японка Ами Накаи (68,66).

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