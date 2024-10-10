Казахстанский фигурист установил рекорд в короткой программе на этапе юниорского Гран-при

Представитель сборной Казахстана по фигурному катанию Артур Смагулов занял промежуточное восьмое место на этапе юниорского Гран-при в Уси, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования в Китае стартовали в четверг. Юноши-одиночники презентовали короткие программы.

Смагулов по ходу проката чисто выполнил тройной аксель — прыжок ультра-си, то есть повышенной сложности. За два других прыжковых элемента 17-летний спортсмен получил отрицательные оценки от судей.

В итоге казахстанец набрал 62,41 балла, что позволило ему занять промежуточное восьмое место. Данная сумма — личный рекорд Смагулова в короткой программе.

Лидером среди одиночников после первого дня стал японец Рио Наката, в активе которого 81,55 балла.

Также в четверг начались соревнования танцевальных дуэтов. По итогам ритм-танца казахстанцы Ева Шелаева и Иван Соловьев набрали 38,84 балла и заняли 16-е место, опередив только две пары. Промежуточными лидерами стали американцы Эллиана и Итан Пил (65,31 балла).

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