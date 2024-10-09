Объявлен состав сборной Казахстана по греко-римской борьбе на молодежный чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Казахстана по греко-римской борьбе определился с заявкой на молодежный чемпионат мира 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Турнир пройдет с 21 по 27 октября в Тиране — столице Албании. Казахстан представят девять "классиков":
- Ербол Камалиев (до 55 кг)
- Досжан Отепкалиев (до 60 кг)
- Нурсултан Базарбаев (до 63 кг)
- Динмухаммед Кошкар (до 67 кг)
- Мерей Маулитханов (до 72 кг)
- Темирлан Каратай (до 77 кг)
- Альмир Толебаев (до 82 кг)
- Баглан Куаныш (до 87 кг)
- Ерзат Ерланов (до 97 кг)
- Асылбек Абдихалык (до 130 кг)
Ранее стал известен состав сборной Казахстана по вольной борьбе на этот же турнир. В заявку вошел первый чемпион мира мира в этом виде спорта в истории страны Ризабек Айтмухан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2172076-obyavlen-sostav-sbornoy-kazahstana-po-greko-rimskoy-borbe-na-molodezhnyy-chempionat-mira/
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