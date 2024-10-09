Объявлен состав сборной Казахстана по греко-римской борьбе на молодежный чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Казахстана по греко-римской борьбе определился с заявкой на молодежный чемпионат мира 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Турнир пройдет с 21 по 27 октября в Тиране — столице Албании. Казахстан представят девять "классиков":

Ербол Камалиев (до 55 кг)

Досжан Отепкалиев (до 60 кг)

Нурсултан Базарбаев (до 63 кг)

Динмухаммед Кошкар (до 67 кг)

Мерей Маулитханов (до 72 кг)

Темирлан Каратай (до 77 кг)

Альмир Толебаев (до 82 кг)

Баглан Куаныш (до 87 кг)

Ерзат Ерланов (до 97 кг)

Асылбек Абдихалык (до 130 кг)

Ранее стал известен состав сборной Казахстана по вольной борьбе на этот же турнир. В заявку вошел первый чемпион мира мира в этом виде спорта в истории страны Ризабек Айтмухан.

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