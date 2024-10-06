Баскетбольная "Астана" потерпела пятое поражение подряд в Единой лиге ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение от БК "Автодор" из Саратова (Россия) в рамках матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась в спортивном комплексе "Сарыарка" в столице Казахстана. "Астана" потерпела поражение на своем паркете с общим счетом 52:74.

В первой четверти баскетболисты казахстанского клуба уступили со счетом 14:20, ближе всего по очкам игра была во втором отрезке (14:17), третья и четвертая части данного матча завершились со счетом 14:23 и 10:14.

"В отличие от соперника у нас нет возможности менять игроков каждые пять минут. Поэтому время играет против нас. Нам нужно набраться опыта и подготовиться ментально", - прокомментировал выступление своих подопечных наставник "Астаны" Фотис Такианос.

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