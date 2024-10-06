Сборная Казахстана уступила Германии со счетом 6:9 в отборе на ЧМ по пляжному футболу

Национальная сборная Казахстана по пляжному футболу потерпела поражение от Германии в рамках матча отборочного цикла на чемпионат мира – 2025, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Напомним, что квалификационный турнир за выход на мировое первенство проходит в испанском городе Кадис. "Голевая перестрелка" между командами Германии и Казахстана завершилась победой немцев со счетом 9:6.
В отечественной сборной голами отличились Саят Ашимов, дважды поразивший ворота соперника, а также голкипер и капитан команды Виктор Чорный, Игорь Демешко, Денис Гулый и Шахмарз Арсамаков.
На данный момент сборная Казахстана занимает последнее четвертое место в группе С, уступив во втором матче подряд. Ранее команда потерпела разгромное поражение от Португалии.
Следующим соперником выступит Эстония.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2170579-sbornaya-kazahstana-ustupila-germanii-so-schetom-6-9-v-otbore-na-chm-po-plyazhnomu-futbolu/
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