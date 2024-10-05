Сборная Казахстана по футзалу заняла второе место в рейтинге УЕФА

Национальная сборная Казахстана по футзалу стала второй лучшей командой Европы после выступления на ЧМ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Напомним, отечественным футзалистам этой осенью удалось дойти до четвертьфинальной стадии чемпионата мира, который проходил в Узбекистане. По ходу турнирной сетки плей-офф сборной Казахстана удалось одержать победу над лидерами рейтинга – сборной Португалии в рамках 1/8 финала.

Обновленный рейтинг лучших футзальных сборных за октябрь по версии УЕФА выглядит следующим образом:

1. Португалия – 2940 очков

2. Казахстан – 2699

3. Испания – 2634

4. Россия – 2547

5. Украина – 2269

6. Франция – 2205

7. Хорватия – 2007

8. Финляндия – 1970

9. Нидерланды – 1955

10. Польша – 1924.

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