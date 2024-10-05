Сборная Казахстана по футзалу заняла второе место в рейтинге УЕФА

Национальная сборная Казахстана по футзалу стала второй лучшей командой Европы после выступления на ЧМ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.
Напомним, отечественным футзалистам этой осенью удалось дойти до четвертьфинальной стадии чемпионата мира, который проходил в Узбекистане. По ходу турнирной сетки плей-офф сборной Казахстана удалось одержать победу над лидерами рейтинга – сборной Португалии в рамках 1/8 финала.
Обновленный рейтинг лучших футзальных сборных за октябрь по версии УЕФА выглядит следующим образом:
1. Португалия – 2940 очков
2. Казахстан – 2699
3. Испания – 2634
4. Россия – 2547
5. Украина – 2269
6. Франция – 2205
7. Хорватия – 2007
8. Финляндия – 1970
9. Нидерланды – 1955
10. Польша – 1924.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2170272-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-zanyala-vtoroe-mesto-v-reytinge-uefa/
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