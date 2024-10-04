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Казахстанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира

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Казахстанский дзюдоист Азат Кумисбай
Казахстанский дзюдоист Азат Кумисбай: НОК РК

Представитель юниорской сборной Казахстана по дзюдо Азат Кумисбай завоевал бронзовую медаль на мировом первенстве – 2024 в Душанбе (Таджикистан), сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанец занял третье место на чемпионате мира в весовой категории до 81 килограмма. Кумисбай стартовал в группе С, где ему удалось одержать три победы. Он потерпел поражение в схватке за первое место с китайским спортсменом Ван Цзяннанем.

Далее отечественный дзюдоист успешно выступил в утешительном поединке и далее победил в заключительной дуэли за бронзу мирового первенства среди юниоров.

В весовой категории до 90 килограммов также выступил еще один представитель Казахстана Аскар Биржанов. Спортсмену удалось завоевать лидерство в группе В, однако казахстанец в полуфинале уступил японцу Комеи Кавабата, который и стал чемпионом мира в этом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2170095-kazahstanskiy-dzyudoist-zavoeval-bronzovuyu-medal-na-yuniorskom-chempionate-mira/

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