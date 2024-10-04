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Сборная Казахстана выиграла третью медаль на юниорском чемпионате мира по таеквондо

Опубликовано:

Казахстанский таеквондист Темиржан Таскын (справа)
Темиржан Таскын (справа). Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Таеквондист Темиржан Таскын принес сборной Казахстана третью медаль на юниорском чемпионате мира 2024 года, который принимает Чунчхон, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен стал бронзовым призером соревнований в Южной Корее в весовой категории до 48 килограммов.

Таскын одержал четыре победы и дошел до полуфинала, где со счетом 1:2 по раундам уступил иранцу Мехди Размияну, который в итоге стал чемпионом.

Серебро в этой категории выиграл испанец Хайро Тригос, еще одну бронзу — узбекистанец Бехруз Салимов.

Бронза Таскына стала первой для сборной Казахстана на нынешнем турнире. Серебряные медали в составе национальной команды ранее выиграли Нурай Казнабек и Нурали Махмут.

Юниорский чемпионат мира по таеквондо продлится до 6 октября включительно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2170071-sbornaya-kazahstana-vyigrala-tretyu-medal-na-yuniorskom-chempionate-mira-po-taekvondo/

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