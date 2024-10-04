Сборная Казахстана выиграла третью медаль на юниорском чемпионате мира по таеквондо

Таеквондист Темиржан Таскын принес сборной Казахстана третью медаль на юниорском чемпионате мира 2024 года, который принимает Чунчхон, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен стал бронзовым призером соревнований в Южной Корее в весовой категории до 48 килограммов.
Таскын одержал четыре победы и дошел до полуфинала, где со счетом 1:2 по раундам уступил иранцу Мехди Размияну, который в итоге стал чемпионом.
Серебро в этой категории выиграл испанец Хайро Тригос, еще одну бронзу — узбекистанец Бехруз Салимов.
Бронза Таскына стала первой для сборной Казахстана на нынешнем турнире. Серебряные медали в составе национальной команды ранее выиграли Нурай Казнабек и Нурали Махмут.
Юниорский чемпионат мира по таеквондо продлится до 6 октября включительно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2170071-sbornaya-kazahstana-vyigrala-tretyu-medal-na-yuniorskom-chempionate-mira-po-taekvondo/
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