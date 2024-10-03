Еще один казахстанский спортсмен выиграл медаль на чемпионате мира по таеквондо

Представитель юниорской сборной Казахстана по таеквондо Нурали Махмут завоевал серебро на чемпионате мира в Южной Корее, передает корреспондент NUR.KZ.

В южнокорейском городе Чунчхоне продолжается юниорское мировое первенство по таеквондо. Казахстанские спортсмены в очередной соревновательный день смогли отметиться еще одной завоеванной медалью.

Сегодня, 3 октября, на вторую ступень пьедестала смог подняться Нурали Махмут. В финальном поединке чемпионата мира в весовой категории до 55 килограммов он уступил иранскому спортсмену Сине Мохтарами.

Бронзовыми призерами мирового первенства в Южной Корее в этом дивизионе стали российский таеквондист Азат Бесаев и представитель Китая Хаожань Тан.

Напомним, первую медаль юниорского чемпионата мира по таеквондо сборной принесла Нурай Казнабек.

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