Сборная Аргентины сыграет с Бразилией в финале чемпионата мира по футзалу в Узбекистане

Мужская сборная Аргентины по футзалу обыграла Францию и вышла в финал чемпионата мира 2024 года, который принимает Узбекистан, передает корреспондент NUR.KZ.

Второй полуфинальный матч турнира прошел на "Хумо Арене" в Ташкенте. Сборная Аргентины выиграла со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Кевин Арриета (3 и 37 минуты), который первый мяч забил с пенальти, а второй — с дабл-пенальти (назначается после пятого и последующих фолов). Автором еще одного гола аргентинцев стал Анхель Клаудиньо (8).

У сборной Франции отличились Николя Менендес (6) и Мамаду Туре (25).

Таким образом, аргентинцы, которые ранее выбили с турнира Казахстан, вышли в финал, где сыграют со сборной Бразилии. Французы оспорят бронзу с украинцами.

Оставшиеся матчи пройдут 6 октября на "Хумо Арене". Игра за бронзу запланирована на 17:30 по казахстанскому времени, финал — на 20:00.

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