Актау примет Кубок Азии по дзюдо

С 12 по 13 октября в Актау пройдет Открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Соревнования под названием "Турнир памяти Турара Жолдыбаева" включены в официальный календарь Международной федерации дзюдо (IJF). Планируется, что они соберут около 200 спортсменов из Азербайджана, Гонконга, Индии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

Победители и призеры турнира получат зачетные очки в рейтинг IJF. За первое место дается 100 баллов, за второе — 70, за третье — 50.

В оба соревновательных дня схватки начнутся в 10:00 по казахстанскому времени. Финалы стартуют в 17:00.

Напомним, ранее стало известно, что Алматы примет первый в истории мужской чемпионат Азии под эгидой Международной федерации хоккея.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.