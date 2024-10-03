Актау примет Кубок Азии по дзюдо

С 12 по 13 октября в Актау пройдет Открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Соревнования под названием "Турнир памяти Турара Жолдыбаева" включены в официальный календарь Международной федерации дзюдо (IJF). Планируется, что они соберут около 200 спортсменов из Азербайджана, Гонконга, Индии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.
Победители и призеры турнира получат зачетные очки в рейтинг IJF. За первое место дается 100 баллов, за второе — 70, за третье — 50.
В оба соревновательных дня схватки начнутся в 10:00 по казахстанскому времени. Финалы стартуют в 17:00.
Напомним, ранее стало известно, что Алматы примет первый в истории мужской чемпионат Азии под эгидой Международной федерации хоккея.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2169454-aktau-primet-kubok-azii-po-dzyudo/
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