Казахстанка завоевала серебро на юниорском чемпионате мира по таэквондо

Представительница юниорской команды Казахстана по таеквондо Нурай Казнабек стала второй на чемпионате мира в южнокорейском Чунчхоне, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Спортсменка отечественной сборной по таэквондо Нурай Казнабек завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 килограммов.
В финальной схватке мирового первенства в Южной Корее она уступила представительнице Ирана Айназ Насири. Медаль бронзового отлива в этой категории досталась канадской спортсменке Элле Брюстер и Марие Углегич из Хорватии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2168703-kazahstanka-zavoevala-serebro-na-yuniorskom-chempionate-mira-po-taekvondo/
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