Российская фигуристка объяснила, почему отказалась выступать за Казахстан

Фигуристка Таисия Собинина объяснила отказ сменить спортивное гражданство с российского на казахстанское или грузинское, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.

Спортсменка выступает в парном катании вместе с Денисом Ходыкиным — бронзовым призером взрослого чемпионата Европы и юниорского чемпионата мира. Она призналась, что имела возможность перейти под флаг Казахстана или Грузии, но отказалась.

"Мне кажется, что в душе это какой-то патриотизм. В принципе, ничего не имею против ребят, которые сменили гражданство. Это их выбор. Классно, что они выступают — у них будут регалии. Что нужно спортсмену? С самого детства спортсмен идет к Олимпиаде, всю жизнь. А за какую страну он выступает — кому-то все равно, это их выбор", — сказала Собинина.

Она отметила, что в ближайшее время ожидает сложностей при процессе открепления спортсменов от Федерации фигурного катания на коньках России.

"В текущей ситуации в стране я бы не хотела переходить ни в какую сборную. Хотелось бы, конечно, на международные соревнования, тем более с Денисом. Такой партнер — все шансы, весь мир нам открыт. Но хочется именно под флагом России, с гимном. Душа спокойнее", — заключила Собинина.

Напомним, с нынешнего сезона в сборной Казахстана выступает бывшая российская фигуристка-одиночница Софья Самоделкина. На дебютном международном турнире под новым флагом она заняла четвертое место.

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