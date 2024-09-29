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Баскетбольная "Астана" продлила серию поражений в Единой лиге ВТБ

Опубликовано:

БК "Астана"
БК "Астана". Фото: пресс-служба БК "Астана"

Столичный баскетбольный клуб "Астана" потерпел поражение от "Пармы" (Пермь, Россия) в рамках матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Столичные баскетболисты проводили встречи на выезде на пермском стадионе "Молот". Первые две четверти проходили в равной борьбе и на большой перерыв команды уходили с минимальным разрывом в счете - 34:38.

Затем подопечные Фотиоса Такианоса провалили защиту и хозяева паркета смогли уйти вперед на 30 очков.

Итоговый счет матча - 63:95. Третье поражение "Астаны" подряд в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

На данный момент казахстанская команда занимает 12-е место в таблице Единой лиги ВТБ, имея в своем активе 3 очка.

Следующую игру "Астана" проведет на домашнем паркете против московского ЦСКА, 2 октября. Начало встречи в 20:00 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2167275-basketbolnaya-astana-prodlila-seriyu-porazheniy-v-edinoy-lige-vtb/

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