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Казахстанские стрелки завоевали еще пять медалей на Кубке Азии

Опубликовано:

Спортивная стрельба иллюстрация
Спортивная стрельба: petesphotography / Getty Images

На Кубке Азии по стрельбе на стенде, который проходит в Алматинской области, казахстанские спортсмены отметились еще несколькими медалями, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В дисциплине "дубль-трап" мужская команда Казахстана, в составе Алишера Айсалбаева, Владлена Калимулина и Никиты Чикулаева завоевала серебряную медаль.

В индивидуальном зачете казахстанец Владлен Калимулин стал бронзовым призером. 

В трапе среди команд юниорская сборная завоевала золотую медаль.

Айжан Досмагамбетова, Анастасия Прилепина и Карина Почивалова показали третий результат в женских соревнованиях. В этом же виде программы среди мужчин Алишер Айсалбаев, Марк Почивалов, Виктор Хасянов отметились серебряной медалью.

Добавим, что ранее наша команда отметилась четырьмя наградами. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2166229-kazahstanskie-strelki-zavoevali-eshche-chetyre-medali-na-chempionate-azii/

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