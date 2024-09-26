Казахстанские стрелки завоевали еще пять медалей на Кубке Азии

На Кубке Азии по стрельбе на стенде, который проходит в Алматинской области, казахстанские спортсмены отметились еще несколькими медалями, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
В дисциплине "дубль-трап" мужская команда Казахстана, в составе Алишера Айсалбаева, Владлена Калимулина и Никиты Чикулаева завоевала серебряную медаль.
В индивидуальном зачете казахстанец Владлен Калимулин стал бронзовым призером.
В трапе среди команд юниорская сборная завоевала золотую медаль.
Айжан Досмагамбетова, Анастасия Прилепина и Карина Почивалова показали третий результат в женских соревнованиях. В этом же виде программы среди мужчин Алишер Айсалбаев, Марк Почивалов, Виктор Хасянов отметились серебряной медалью.
Добавим, что ранее наша команда отметилась четырьмя наградами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2166229-kazahstanskie-strelki-zavoevali-eshche-chetyre-medali-na-chempionate-azii/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.