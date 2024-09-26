Казахстанские стрелки завоевали еще пять медалей на Кубке Азии

На Кубке Азии по стрельбе на стенде, который проходит в Алматинской области, казахстанские спортсмены отметились еще несколькими медалями, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В дисциплине "дубль-трап" мужская команда Казахстана, в составе Алишера Айсалбаева, Владлена Калимулина и Никиты Чикулаева завоевала серебряную медаль.

В индивидуальном зачете казахстанец Владлен Калимулин стал бронзовым призером.

В трапе среди команд юниорская сборная завоевала золотую медаль.

Айжан Досмагамбетова, Анастасия Прилепина и Карина Почивалова показали третий результат в женских соревнованиях. В этом же виде программы среди мужчин Алишер Айсалбаев, Марк Почивалов, Виктор Хасянов отметились серебряной медалью.

Добавим, что ранее наша команда отметилась четырьмя наградами.

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