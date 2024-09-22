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Сборная Казахстана по футзалу сыграет с действующим чемпионом мира на мундиале-2024

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Игроки сборной Португалии по футзалу
Игроки сборной Португалии по футзалу: Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images

После матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футзалу – 2024 определился лидер квартета Е, с которым сборная Казахстана сыграет в рамках 1/8 финала, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительном матче своей группы сборная Марокко встретилась с командой Португалии, которая является действующим чемпионом мира.

Матч завершился поражением африканцев со счетом 1:4.

Победу португальцам принес дубль Бруно Коэльо (19, 22-я минуты), а также голы Эрика (2) и Зикки (39).

Марокканцы забили один гол усилиями Суфиана Эль-Мисрара на 34-й минуте.

Таким образом Португалия заняла первое место в группе Е и выступит соперником Казахстана, который стал вторым в квартете D, в первом раунде плей-офф мирового первенства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164455-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-sygraet-s-deystvuyushchim-chempionom-mira-na-mundiale-2024/

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