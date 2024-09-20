Разгром со счетом 9:1 позволил Бразилии выйти в 1/8 финала ЧМ по футзалу

Сборная Бразилии по футзалу оформила третий разгром подряд вышла в стадию плей-офф чемпионата мира по футзалу – 2024, который проходит в Узбекистане, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Заключительным соперником бразильцев на групповой стадии выступила сборная Таиланда. Встреча состоялась в Бухаре и завершилась победой южноамериканцев с разгромным счетом 9:1.
Таким образом, Бразилия вышла в стадию 1/8 финала мирового первенства с первого места в группе В. Отметим, что разница забитых и пропущенных мячей у этой команды составляет 27-2 за три матча на мундиале.
Добавим, что Таиланд также вышел в следующую стадию, заняв второе место в данном квартете.
Следующим соперником бразильцев выступит лучшая команда, занявшая третье место, тайцы сыграют против Франции или Ирана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164150-razgrom-so-schetom-9-1-pozvolil-brazilii-vyyti-v-1-8-finala-chm-po-futzalu/