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Разгром со счетом 9:1 позволил Бразилии выйти в 1/8 финала ЧМ по футзалу

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Игроки сборной Бразилии по футзалу
Игроки сборной Бразилии по футзалу: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images

Сборная Бразилии по футзалу оформила третий разгром подряд вышла в стадию плей-офф чемпионата мира по футзалу – 2024, который проходит в Узбекистане, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Заключительным соперником бразильцев на групповой стадии выступила сборная Таиланда. Встреча состоялась в Бухаре и завершилась победой южноамериканцев с разгромным счетом 9:1.

Таким образом, Бразилия вышла в стадию 1/8 финала мирового первенства с первого места в группе В. Отметим, что разница забитых и пропущенных мячей у этой команды составляет 27-2 за три матча на мундиале.

Добавим, что Таиланд также вышел в следующую стадию, заняв второе место в данном квартете.

Следующим соперником бразильцев выступит лучшая команда, занявшая третье место, тайцы сыграют против Франции или Ирана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2164150-razgrom-so-schetom-9-1-pozvolil-brazilii-vyyti-v-1-8-finala-chm-po-futzalu/

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