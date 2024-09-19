Бывшая российская фигуристка Самоделкина дебютировала за Казахстан на юниорском Гран-при

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина представила короткую программу на этапе юниорской международной серии Гран-при в турецкой Анкаре, передает корреспондент NUR.KZ.

17-летняя спортсменка в прокате чисто выполнила каскад из тройных лутца и тулупа, сольные тройной флип и двойной аксель. За выступление Самоделкина получила 57,14 балла, что позволило ей занять промежуточное восьмое место. От лидирующей японки Ами Накаи она отстает на 9,08 балла.

Произвольную программу фигуристки представят 20 сентября. По итогам двух прокатов определятся призеры соревнований.

Для Самоделкиной этап юниорского Гран-при в Анкаре стал дебютным международным турниром под флагом Казахстана. Бывшая представительница России вошла в состав национальной команды перед этим сезоном. В июле она выиграла летний чемпионат Казахстана.

В нынешней серии юниорского Гран-при у национальной команды есть три квоты в женском одиночном катании. Анна Санникова уже выступила в Бангкоке (Таиланд), где заняла 22-е место. София Фарафонова заявлена на этап в Уси (Китай), который пройдет в октябре.

Ранее стали известны подробности подготовки Самоделкиной у известного американского тренера Рафаэля Арутюняна.

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