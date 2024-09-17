Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Бразилии оформила второй разгром на чемпионате мира в Узбекистане

Опубликовано:

Игроки сборной Бразилии по футзалу
Игроки сборной Бразилии по футзалу: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images

Национальная сборная Бразилии по футзалу одержала вторую подряд разгромную победу в рамках чемпионата мира – 2024, который проходит в Узбекистане, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Во втором матче групповой стадии бразильцы встретились с командой Хорватии. Встреча завершилась победой южноамериканцев со счетом 8:1.

Счет был открыт на 13-й минуте. Первый гол забил Пито, хорваты сравняли спустя две минуты благодаря точному удару Дарио Мариновича.

На 17-й минуте игрок европейской сборной Марко Курая получил две желтых карточки, после чего покинул паркет. Далее арбитр назначил пенальти в ворота Хорватии, который успешно реализовал Диего. После данного эпизода разницу увеличили Марсель (18, 24), Негиньо (19), Пито (25), Артур (29) и Рафаэль (37).

Следующим соперником сборной Бразилии выступит Таиланд. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2162571-braziliya-v-menshinstve-razgromila-horvatiyu-so-schetom-8-1-na-chm-po-futzalu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie