Сборная Бразилии оформила второй разгром на чемпионате мира в Узбекистане

Национальная сборная Бразилии по футзалу одержала вторую подряд разгромную победу в рамках чемпионата мира – 2024, который проходит в Узбекистане, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Во втором матче групповой стадии бразильцы встретились с командой Хорватии. Встреча завершилась победой южноамериканцев со счетом 8:1.

Счет был открыт на 13-й минуте. Первый гол забил Пито, хорваты сравняли спустя две минуты благодаря точному удару Дарио Мариновича.

На 17-й минуте игрок европейской сборной Марко Курая получил две желтых карточки, после чего покинул паркет. Далее арбитр назначил пенальти в ворота Хорватии, который успешно реализовал Диего. После данного эпизода разницу увеличили Марсель (18, 24), Негиньо (19), Пито (25), Артур (29) и Рафаэль (37).

Следующим соперником сборной Бразилии выступит Таиланд. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

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