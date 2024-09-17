Сборная Бразилии оформила второй разгром на чемпионате мира в Узбекистане

Национальная сборная Бразилии по футзалу одержала вторую подряд разгромную победу в рамках чемпионата мира – 2024, который проходит в Узбекистане, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Во втором матче групповой стадии бразильцы встретились с командой Хорватии. Встреча завершилась победой южноамериканцев со счетом 8:1.
Счет был открыт на 13-й минуте. Первый гол забил Пито, хорваты сравняли спустя две минуты благодаря точному удару Дарио Мариновича.
На 17-й минуте игрок европейской сборной Марко Курая получил две желтых карточки, после чего покинул паркет. Далее арбитр назначил пенальти в ворота Хорватии, который успешно реализовал Диего. После данного эпизода разницу увеличили Марсель (18, 24), Негиньо (19), Пито (25), Артур (29) и Рафаэль (37).
Следующим соперником сборной Бразилии выступит Таиланд. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2162571-braziliya-v-menshinstve-razgromila-horvatiyu-so-schetom-8-1-na-chm-po-futzalu/