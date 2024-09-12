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Казахстан выиграл пять золотых медалей в предпоследний день Всемирных игр кочевников

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соревнования по теңге ілу на Всемирных играх кочевников в Астане
соревнования по теңге ілу на Всемирных играх кочевников в Астане. Фото: пресс-служба Центра национальных и конных видов спорт

Пятый соревновательный день принес в копилку сборной Казахстана 14 медалей, среди которых пять золотых, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Центра национальных и конных видов спорта.

Кокпар

Сборная Казахстана завоевала золото в кокпаре. Отечественные спортсмены победили сборную Кыргызстана со счетом 5:4.

Кок-бору

Национальная сборная Казахстана завоевала серебро по кок-бору, уступив в финале также команде Кыргызстана.

Тенге ілу

У Казахстана два золота. В стиле "бес белес" медалью высшей пробы отметился Бекнур Сериков. В стиле "қос құлаш" лучшим стал Рахат Камбаров.

Традиционная стрельба из лука

В конно-спортивном комплексе "Аргымак" состоялись командные состязания в традиционной стрельбе из лука. В финале казахстанские лучники сразились с командой Австралии. По итогам соревнований золото досталось австралийской сборной, а казахстанские спортсмены заняли второе место.

Кураш

В соревнованиях по кураш, татарской национальной борьбе, отечественные спортсмены завоевали четыре медали. Золото казахстанской сборной принес Биржан Шаймерденов в весовой категории 90 кг. Серебряные медали завоевали Адилет Шалгынбекулы (65 кг) и Нурдаулет Жарылгапов (+100 кг), медалью бронзового отлива отметился Бекнур Бектай (75 кг).

Ашыртмалы аба гюреши

В турецкой национальной борьбе наши спортсмены завоевали три серебряные медали: Ернур Сулеймен (60 кг) Адилет Ахметгали (70 кг) и Айдос Галимов (90 кг).

Овари

Две казахстанские спортсменки стали призерами в соревнованиях среди женщин по овари, интеллектуальной игре народов Западной Африки. По итогам соревнований Асель Далиева завоевала золотую медаль, а Ансаган Кожанасип – бронзу.

Ордо

Представители национальной сборной Казахстана вышли в финал ордо, национальной игре кыргызского народа. В первой игре группы B наша команда победила команду Чехии. А в полуфинале – команду Монголии. Обе игры нашим спортсменам удалось не только закончить с большим отрывом, но и выбить сложную фигуру "хан" из круга. Это считается верхом мастерства в ордо. Финал состоится завтра 13 сентября на ледовой арене «Алау».

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2160753-kazahstan-vyigral-5-zolotyh-medaley-v-pyatyy-den-vsemirnyh-igr-kochevnikov/

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